Екатеринбуржца отправят в психбольницу за убийство своего отца

Жителя Екатеринбурга отправят на принудительное лечение за убийство родного отца. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2022 года, когда между осужденным 1985 г.р. и его отцом возник конфликт на бытовой почве. Находясь в квартире, сын взял нож и нанес родителю несколько ударов в поясничную и грудную области, от чего тот скончался.

Комиссия экспертов заключила, что у мужчины имеется тяжелое психическое расстройство, из-за чего тот в момент совершения преступления не осознавал характер своих и общественную опасность действий, а потому не мог руководить ими.

Чкаловский районный суд отправил екатеринбуржца на принудительное лечения в медицинскую организацию, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Постановление суда пока не вступило в законную силу.