В Магнитогорске сотрудника салона связи осудили за продажу информации о звонках клиента

В Магнитогорске специалиста офиса связи осудили за продажу сведений о телефонных соединениях клиента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Он признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров с использованием служебного положения. По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемый за 3 тыс. рублей передал неустановленному заказчику сведения о телефонных соединениях абонента.

Суд приговорил мужчину к 1 году 3 месяцам ограничения свободы.