12 Декабря 2022
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Происшествия Москва
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СМИ: В Кузьминском лесопарке школьник получил пулевое ранение

В воскресенье в Кузьминском лесопарке получил пулевое ранение ученик 11-го класса одной из столичных школ, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к полиции.

В правоохранительные органы о происшествии сообщили из больницы, куда доставили подростка. Его направили в реанимационное отделение. О текущем состоянии школьника не сообщается.

"Со слов потерпевшего, ранение он получил от неизвестного в Кузьминском лесопарке примерно в 19 часов", — сообщил источник. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.

Теги: кузьминский лесопарк, стрельба, школьник



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