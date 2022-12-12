СМИ: В Кузьминском лесопарке школьник получил пулевое ранение

В воскресенье в Кузьминском лесопарке получил пулевое ранение ученик 11-го класса одной из столичных школ, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к полиции.

В правоохранительные органы о происшествии сообщили из больницы, куда доставили подростка. Его направили в реанимационное отделение. О текущем состоянии школьника не сообщается.

"Со слов потерпевшего, ранение он получил от неизвестного в Кузьминском лесопарке примерно в 19 часов", — сообщил источник. Полиция проверяет обстоятельства произошедшего.