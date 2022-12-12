Уральский магазин навязал пенсионерке ненужный слуховой аппарат больше чем за 40 000 рублей

Пенсионерке из Верхней Салды навязали лишний слуховой аппарат стоимостью в 41 тыс. рублей со всеми комплектующими. Позднее женщина обратилась в суд, однако там ей отказали, оставив доверчивую покупательницу с ненужным аппаратом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, изначально Татьяне П. врач-сурдолог прописал слуховой аппарат на левое ухо, для чего пенсионерка и пришла в специализированный магазин. Там ей предложили провести проверку слуха, при этом, как позднее выяснилось, магазин не смог предоставить доказательств, что у сотрудников была соответствующая на это лицензия. В итоги пожилой женщине продали сразу два аппарата и комплектующие к ним за общую стоимость в 82 тыс. 560 рублей. Позднее в суде Татьяна П. также указала на то, что ей не предоставили всю необходимую информацию о товаре и том, почему на второе ухо ей тоже нужен аппарат.

Спустя время пенсионерка обратилась к продавцу ИП Константину Язовских, попросив вернуть деньги и, получив отказ, отправилась уже в суд. Однако последний встал на сторону магазина, отказавшись взыскивать полную стоимость товара, компенсацию, неустойку и стоимость юридической помощи. Тогда женщина обратилась уже в Свердловский областной суд.

"Проведя собственные медицинские манипуляции в виде проверки слуха, ответчик предоставил истцу недостоверную информацию о необходимости приобретения ею двух слуховых аппаратов. Деятельность по подбору слуховых аппаратов, их индивидуальной настройке и обучению пациентов правилам по их пользованию осуществляется врачом-сурдологом и требует получения лицензии на медицинскую деятельность. Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него, либо у работников такой лицензии. В связи с этим ссылка ответчика на свободу договора и добровольное приобретение истцом слуховых аппаратов на оба уха не может быть принята судом во внимание", - пояснили Накануне.RU в пресс-службе суда.

По закону о защите прав потребителей, подлежит компенсации и моральный вред, причиненный Татьяне П. продавцом, нарушившим ее права как покупателя. Он также заплатит неустойку в размере 63 тыс. 158 рублей, 2 тыс. компенсации морального вреда, 53 тыс. 219 рублей штрафа и 2 тыс. рублей в виде возмещения расходов на юридические услуги. Взамен Татьяна П. вернет магазину ненужный аппарат с батарейками и принадлежностями.