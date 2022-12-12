Большой пресс-конференции президента в 2022 году не будет – Кремль

Традиционной большой пресс-конференции президента в 2022 году не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается большой пресс-конференции — да, до Нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что президент найдет возможность пообщаться [со СМИ]", - сказал Песков журналистам.

В прошлом году пресс-конференция Путина проходила 23 декабря.

Путин в должности президента ни разу не пренебрегал большой пресс-конференцией, хотя будучи в должности премьер-министра (в президентство Медведева) не встречался с прессой в таком формате.