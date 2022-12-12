Лепс компенсировал ущерб за разбитый нос мужчине из бара

Певец Григорий Лепс примирился с петербуржцем Дмитрием Горбачевым, которому в прошлые выходные разбил нос. Артист возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему, поэтому за примирением сторон адвокат Горбачева подал ходатайство о прекращении уголовного дела, передает РБК.

По данным СМИ, Лепс пришел в один из баров Петербурга после не самого удачного концерта. Там посетители играли в нарды. Артист тоже захотел сыграть и даже, якобы, был готов поставить $10 тыс. Но играть с ним не захотели, после чего начался конфликт, завершившийся побоищем на улице около заведения.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и группой лиц"), максимальное наказание по ней – до двух лет колонии. В нем был пострадавший, но не было подозреваемого. Но уже тогда СМИ сообщали, что потерпевший и обидчик, скорее всего, договорятся.