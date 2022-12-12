В Госдуме течёт крыша

Необычное погодное явление – декабрьский дождь – обернулся для многих столичных зданий протекшей крышей. И Госдума не стала исключением.

По данным ИА REGNUM, утром в понедельник, 12 декабря, сотрудникам парламента пришлось устранять последствия потопа, который произошел в переходе из главного корпуса Госдумы на Охотном ряду в здание в Георгиевском переулке. Серьезных повреждений нет, только ковер в коридоре промок.

В 2017 году проливные дожди привели к протечке крыше над залом пленарных заседаний. Тогда депутатам пришлось прервать работу, их кресла накрыли пленкой.