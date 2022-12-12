В администрации Курской области назвали чушью сообщения о планах ввести военное положение

Власти Курской области опровергли сообщения о якобы планах ввести в регионе военное положение.

Соответствующая информация появилась ранее в местных Telegram-каналах. Якобы после принятия такого решения на охрану территории выйдут 6000 народных дружинников.

"Это чушь! Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным Telegram-каналам", - заявила пресс-секретарь губернатора области Анастасия Гурина. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт проинспектировал ход создания "засечной черты" на границе с Украиной.

Кроме того, Старовойт следом за своим коллегой из Белгородской области объявил о формировании отрядов территориальной обороны в приграничном регионе.