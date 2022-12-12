12 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В меню "Вкусно – и точка" появится аналог "Биг Мак"

В меню сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" появится аналог бургера "Биг Мак", который является "визитной карточкой" "Макдоналдса". У "Вкусно – и точка" он будет называться "Биг Хит". Блюдо появится в меню в феврале 2023 года, передает РБК со ссылкой на генерального директора сети Олега Пароева.

Он заверил, что продукт долго собирали и компания надеется, что потребители почувствуют тот же вкус, что был раньше.

Ранее сеть "Вкусно – и точка" запустила аналоги набора "Хэппи Мил". В наборе "Кидс Комбо" вместо игрушки – книги с головоломками и лабиринтами.

Теги: вкусно - и точка, биг мак, меню, бургер



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