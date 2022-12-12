Уралец получил 8 лет колонии особого режима за ограбление ветерана Великой Отечественной

Житель Екатеринбурга получил срок за ограбление ветерана Великой Отечественной войны. Ближайшие годы мужчина проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды неоднократно судимый рецидивист в продуктовом магазине познакомился с 91-летним ветераном. Вечером 5 мая 2021 года он пришел в подъезд пенсионера, спрятался за лифтом и стал ждать дедушку. Когда ветеран открывал дверь квартиры, злоумышленник напал на него и, завернув руки за спину, насильно завел в одну из комнат, которую закрыл на замок.

Обыскав жилище, нападавший обнаружил под матрацем два конверта, в которых было 83 тысячи рублей. Деньги уралец похитил, после чего покинул квартиру. Ветеран топором открыл межкомнатную дверь и позвонил в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил грабителю восемь лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии особого режима.