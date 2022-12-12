Предприятия Екатеринбурга поборются в конкурсе на лучшее новогоднее оформление
Екатеринбургские предприятия примут участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Постановление "О проведении конкурса "Новогодний Екатеринбург – 2023" подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.
Принять участие могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, работающие в Екатеринбурге. Условие одно - украсить новогодними декорациями фасад здания, витрину, входную группу или придомовую территорию их компании.
Всего предусмотрено 29 номинаций:
- "Лучшее новогоднее оформление учреждения культуры";
- "Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектуры при учреждениях культуры";
- "Лучшее новогоднее оформление учреждения дополнительного образования в сфере культуры";
- "Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного учреждения";
- "Лучшее новогоднее оформление дошкольного образовательного учреждения";
- "Лучшее новогоднее оформление учреждения дополнительного образования";
- "Лучшее новогоднее оформление среднего специального и высшего учебного заведения";
- "Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектуры";
- "Лучшее новогоднее оформление транспортного предприятия";
- "Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия";
- "Лучшее новогоднее оформление научного и научно-исследовательского института";
- "Лучшее новогоднее оформление учреждения здравоохранения";
- "Лучшее новогоднее оформление аптеки";
- "Лучшее новогоднее оформление спортивного учреждения, организации, предприятия";
- "Лучшее новогоднее оформление учреждения, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики";
- "Лучшее новогоднее оформление учреждения социального обслуживания";
- "Лучшее новогоднее оформление предприятия туристической индустрии";
- "Лучшее новогоднее оформление финансовой организации";
- "Лучшее новогоднее оформление строительной организации";
- "Лучшее новогоднее оформление витрины";
- "Лучшее новогоднее оформление управляющей организации, товарищества собственников жилья";
- "Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания населения";
- "Лучшее новогоднее оформление гостиницы";
- "Лучшее новогоднее оформление делового центра и административно-офисного здания";
- "Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли";
- "Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания";
- "Лучшее новогоднее оформление торгового центра (комплекса)";
- "Лучшее новогоднее оформление предприятия, оказывающего автосервисные услуги";
- "Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта"
Для участия необходимо подать заявку, указа в ней:
- наименование юридического лица – участника конкурса;
- наименование предприятия с указанием специализации;
- фактический адрес;
- контактный телефон, факс;
- контактное лицо, должность;
- адрес электронной почты;
- адрес веб-сайта.
Организаторы напоминают, что необходимо также указать, в какой номинации собирается участвовать компания. Помимо стандартной заявки, к ней потенциальные участники должны приложить разрешение на обработку персональных данных и четкое яркое фото с оформлением с разрешением не менее 300 dpi в формате JPEG. Конкурсантов предупреждают, что фото не должно подвергаться компьютерной обработке. Заявки принимаются до 30 декабря 2022 года.
Возглавит судейство лично Алексей Орлов. Сам конкурс пройдет в два этапа - до 13 января 2023 года экспертная комиссия отберет претендентов на победу, а до 20 января жюри определится с первыми местами по каждой из номинаций.