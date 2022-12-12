Предприятия Екатеринбурга поборются в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Екатеринбургские предприятия примут участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Постановление "О проведении конкурса "Новогодний Екатеринбург – 2023" подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Принять участие могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, работающие в Екатеринбурге. Условие одно - украсить новогодними декорациями фасад здания, витрину, входную группу или придомовую территорию их компании.

Всего предусмотрено 29 номинаций:

"Лучшее новогоднее оформление учреждения культуры";

"Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектуры при учреждениях культуры";

"Лучшее новогоднее оформление учреждения дополнительного образования в сфере культуры";

"Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного учреждения";

"Лучшее новогоднее оформление дошкольного образовательного учреждения";

"Лучшее новогоднее оформление учреждения дополнительного образования";

"Лучшее новогоднее оформление среднего специального и высшего учебного заведения";

"Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектуры";

"Лучшее новогоднее оформление транспортного предприятия";

"Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия";

"Лучшее новогоднее оформление научного и научно-исследовательского института";

"Лучшее новогоднее оформление учреждения здравоохранения";

"Лучшее новогоднее оформление аптеки";

"Лучшее новогоднее оформление спортивного учреждения, организации, предприятия";

"Лучшее новогоднее оформление учреждения, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики";

"Лучшее новогоднее оформление учреждения социального обслуживания";

"Лучшее новогоднее оформление предприятия туристической индустрии";

"Лучшее новогоднее оформление финансовой организации";

"Лучшее новогоднее оформление строительной организации";

"Лучшее новогоднее оформление витрины";

"Лучшее новогоднее оформление управляющей организации, товарищества собственников жилья";

"Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания населения";

"Лучшее новогоднее оформление гостиницы";

"Лучшее новогоднее оформление делового центра и административно-офисного здания";

"Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли";

"Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания";

"Лучшее новогоднее оформление торгового центра (комплекса)";

"Лучшее новогоднее оформление предприятия, оказывающего автосервисные услуги";

"Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта"

Для участия необходимо подать заявку, указа в ней:

наименование юридического лица – участника конкурса;

наименование предприятия с указанием специализации;

фактический адрес;

контактный телефон, факс;

контактное лицо, должность;

адрес электронной почты;

адрес веб-сайта.

Организаторы напоминают, что необходимо также указать, в какой номинации собирается участвовать компания. Помимо стандартной заявки, к ней потенциальные участники должны приложить разрешение на обработку персональных данных и четкое яркое фото с оформлением с разрешением не менее 300 dpi в формате JPEG. Конкурсантов предупреждают, что фото не должно подвергаться компьютерной обработке. Заявки принимаются до 30 декабря 2022 года.

Возглавит судейство лично Алексей Орлов. Сам конкурс пройдет в два этапа - до 13 января 2023 года экспертная комиссия отберет претендентов на победу, а до 20 января жюри определится с первыми местами по каждой из номинаций.