12 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Предприятия Екатеринбурга поборются в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Екатеринбургские предприятия примут участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Постановление "О проведении конкурса "Новогодний Екатеринбург – 2023" подписал глава уральской столицы Алексей Орлов.

Принять участие могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, работающие в Екатеринбурге. Условие одно - украсить новогодними декорациями фасад здания, витрину, входную группу или придомовую территорию их компании.

Всего предусмотрено 29 номинаций:

  • "Лучшее новогоднее оформление учреждения культуры";
  • "Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектуры при учреждениях культуры";
  • "Лучшее новогоднее оформление учреждения дополнительного образования в сфере культуры";
  • "Лучшее новогоднее оформление общеобразовательного учреждения";
  • "Лучшее новогоднее оформление дошкольного образовательного учреждения";
  • "Лучшее новогоднее оформление учреждения дополнительного образования";
  • "Лучшее новогоднее оформление среднего специального и высшего учебного заведения";
  • "Лучшее новогоднее оформление общественного объекта ландшафтной архитектуры";
  • "Лучшее новогоднее оформление транспортного предприятия";
  • "Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия";
  • "Лучшее новогоднее оформление научного и научно-исследовательского института";
  • "Лучшее новогоднее оформление учреждения здравоохранения";
  • "Лучшее новогоднее оформление аптеки";
  • "Лучшее новогоднее оформление спортивного учреждения, организации, предприятия";
  • "Лучшее новогоднее оформление учреждения, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики";
  • "Лучшее новогоднее оформление учреждения социального обслуживания";
  • "Лучшее новогоднее оформление предприятия туристической индустрии";
  • "Лучшее новогоднее оформление финансовой организации";
  • "Лучшее новогоднее оформление строительной организации";
  • "Лучшее новогоднее оформление витрины";
  • "Лучшее новогоднее оформление управляющей организации, товарищества собственников жилья";
  • "Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания населения";
  • "Лучшее новогоднее оформление гостиницы";
  • "Лучшее новогоднее оформление делового центра и административно-офисного здания";
  • "Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли";
  • "Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания";
  • "Лучшее новогоднее оформление торгового центра (комплекса)";
  • "Лучшее новогоднее оформление предприятия, оказывающего автосервисные услуги";
  • "Лучшее новогоднее оформление нестационарного торгового объекта"

Для участия необходимо подать заявку, указа в ней:

  • наименование юридического лица – участника конкурса;
  • наименование предприятия с указанием специализации;
  • фактический адрес;
  • контактный телефон, факс;
  • контактное лицо, должность;
  • адрес электронной почты;
  • адрес веб-сайта.

Организаторы напоминают, что необходимо также указать, в какой номинации собирается участвовать компания. Помимо стандартной заявки, к ней потенциальные участники должны приложить разрешение на обработку персональных данных и четкое яркое фото с оформлением с разрешением не менее 300 dpi в формате JPEG. Конкурсантов предупреждают, что фото не должно подвергаться компьютерной обработке. Заявки принимаются до 30 декабря 2022 года.

Возглавит судейство лично Алексей Орлов. Сам конкурс пройдет в два этапа - до 13 января 2023 года экспертная комиссия отберет претендентов на победу, а до 20 января жюри определится с первыми местами по каждой из номинаций.

Теги: Екатеринбург, новогоднее оформление, конкурс



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