В Березовском пассажирский автобус врезался в дерево. Есть пострадавшие

Пассажирский автобус №166 в Березовском попал в ДТП. Водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево. Об этом рассказала одна из пассажирок.

"166-й как обычно ехал на большой скорости. На пешеходном переходе на Проезжей у остановки "Рыбаков" (двигались в сторону Екатеринбурга) был человек. Автобус пытался затормозить, его занесло, секунду ехал только на одной стороне колес, въехал в сугроб и снес дерево", – рассказал подписчица каналу "Сила Березовского в людях".

Пассажирка пострадала в результате аварии. При столкновении женщина влетела в поручень, получив сильный ушиб колена и небольшую царапину. Несколько человек упали.