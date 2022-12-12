12 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Стратегия развития промышленности должна включать модель новой индустриализации

В Совете ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики призвали к другому видению экономической политики с учетом новой реальности. В течение шести лет Совет изучал модели экономического роста и разработал стратегию до 2035 года, она включает в себя такие разделы, как внешнеторговая, налоговая, денежно-кредитная политика. Сегодня Совет ТПП ставит перед собой задачу презентовать Стратегию Правительству и президенту на Госсовете, что будет способствовать ее реализации, заявил председатель Совета — известный промышленник Константин Бабкин.

Снижение налоговой нагрузки на отечественные предприятия, дешевые кредиты для промышленности и протекционизм — главные пункты в стратегии развития. На сегодняшнем заседании обсудили, почему на протяжении многих лет в России нет значительного промышленного роста и чья это вина. Стратегия развития должна включать основным блоком модель новой индустриализации. Без протекционизма со стороны государства развитие промышленности опять упрется в тупик.

"С учетом новой реальности, надо вводить большой блок, связанный с мобилизацией, и мы, гражданский сектор, сегодня крайне мало затрагиваем эти вопросы, нужно другое видение", — говорит начальник управления инвестиций и инноваций Союза ТПП Ростовской области Валерий Королев.

Действительный государственный советник 1 класса Аркадий Самохвалов отмечает, что половину ниши в грузовиках, которую освободили западные компании, тут же заняли китайцы: "КамАЗ" — не хуже китайских аналогов, но продвигать их — дело Минпрома. Китайцы не обращают внимание на политику, они работают ради того, чтобы китайская промышленность развивалась".

Эксперты удивляются тому, как сейчас на фоне СВО неспешно ведет себя Правительство в вопросе обретения технологического суверенитета. Поэтому намерены составить обращение на имя главы кабмина Михаила Мишустина. Странным остается и то, что ЦБ не отвечает за промышленный рост, может быть, в этом и вся проблема — банки никак не заинтересованы в развитии экономики, ситуация могла бы измениться, если бы именно ЦБ начал отвечать за промышленный рост, а пока финансовый сектор только ставит палки в колеса промышленному.

"Поддерживаю стратегию Константина Бабкина, один из ключевых моментов связан именно с тем, что нам нужно использовать механизм Госсовета, нужно добиваться того, чтобы на президиуме Госсовета рассмотрели нашу Стратегию, ведь это очень серьезный орган, — говорит президент ассоциации "Станкоинструмент" Георгий Самодуров. — Всю экономическую политику ведут за собой ЦБ и банки, прибыль банков растет, доходы есть, но банк не отвечает за рост промышленности и не отвечает за экономический рост. А если ЦБ будет отвечать, то ситуация изменится, пока же финансовые институты не заинтересованы в росте".

Теги: ТПП, стратегия развития промышленности, экономика, бабкин, партия дела



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