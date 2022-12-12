На Южном Урале утвердили порядок предоставления компенсации платы за обучение детей мобилизованных

В Челябинской области утвердили порядок предоставления денежной компенсации расходов на оплату обучения членов семей мобилизованных южноуральцев. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Компенсации предоставляются жителям области в возрасте до 24 лет, не имеющим основного общего и среднего общего образования, и обучающихся на платной основе. Компенсацию могут получить как обучающиеся, так и их родители.

Документы для получения выплаты необходимо подавать по месту учебы. В случае обучения в частной образовательной организации, документы нужно подавать в региональное министерство образования.

Напомним, регион компенсирует расходы на оплату обучения детей мобилизованных в организациях профобразования.