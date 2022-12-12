В Екатеринбурге за счет федерального инфраструктурного кредита реконструировали первые улицы

Участки улиц Циолковского и Айвазовского в Екатеринбурге стали первыми объектами, реконструированными на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Проект удалось реализовать благодаря инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации уральской столицы, при участии федерального финансирования вместо разбитой узкой дороги без тротуаров появилась широкая, светлая и благоустроенная улица, о которой просили жители близлежащих кварталов.

"В Екатеринбурге активно застраиваются как новые районы, так и уже имеющие свою историю. Крайне важно развивать и поддерживать инфраструктуру в порядке, для того чтобы она служила еще долгие годы и не давала сбоев. Участие федерального финансирования значительно ускорит процесс реконструкции и благоустройства объектов улично-дорожной сети там, где это необходимо", – отметил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

По словам первого замгубернатора Алексея Шмыкова, глава региона Евгений Куйвашев лично курирует вопросы инфраструктурных бюджетных кредитов. Первая заявка была подана в 2021 году на 11,9 миллиарда рублей. На эти средства будет построено около 10 километров улично-дорожной сети, объекты социальной сферы, инженерной инфраструктуры и канализации. Такой комплексный подход стимулирует застройщиков.

Масштабную перестройку выполнила компания "Атомстройкомплекс". При выполнении работ строителям пришлось учесть расположение существующих инженерных сетей, чтобы не нарушить коммуникации. Кроме того, при озеленении они не только высадили новые деревья, но и бережно сохранили уже растущие кусты сирени, а также установили скамейки, урны, велопарковки.

Общая стоимость двух проектов составила почти 160 миллионов рублей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД) отремонтировали магистрали, ведущие к туристическим достопримечательностям города. При этом работы прошли не только на центральных магистралях города, но и в удаленных от центра районах: например, был отремонтирован участок улицы Краснофлотцев на Эльмаше, от Старых Большевиков до переулка Черноморского, который станет одним из гостевых маршрутов в рамках проведения студенческих игр 2023 года.