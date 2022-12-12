В Перми за выходные было вывезено более 20 тысяч кубометров снега

С улиц Перми за выходные было вывезено более 20 тысяч кубометров снега. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

За три дня выпало уже более 27 мм осадков, что соответствует 60% месячной нормы декабря.

"Использовано 2488 тонн противогололедных материалов, вывезено более 20 тысяч кубометров снега. Для уборки задействовано до 290 единиц техники днем и до 327 – ночью, а также более 300 рабочих. Специалисты городской административно-технической инспекции провели рейды по качеству уборки во всех районах города. На контроле, прежде всего, уборка тротуаров и пешеходных зон, спусков, подъёмов, остановок общественного транспорта", - говорится в сообщении.

12 декабря инспекторы проверили 182 объекта улично-дорожной сети, выявлены нарушения на 99 объектах.

Среди них несвоевременное прометание, недостаточная расчистка пешеходных переходов и остановок.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано на территории Ленинского, Мотовилихинского и Кировского районов. Вся информация оперативно передается подрядчикам для устранения замечаний.

Напомним, ранее глава Перми Алексей Демкин отменил выходные для своего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов. Решение было принято из-за надвигающихся на Пермь сильных снегопадов.