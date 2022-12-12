12 Декабря 2022
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Политика За рубежом
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Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста и Шадаева

Новая Зеландия ввела новые санкции против 23 россиян, среди которых - министр цифрового развития Максут Шадаев и глава Первого канала Константина Эрнст.

Также в списке - ключевые лица российских медиа-изданий, в том числе "Инфорос", "Южный Фронт" и "Фонд стратегической культуры". Об этом говорится в сообщении главы новозеландского МИД Нанаиа Махуты, передает РИА Новости.

В октябре Новая Зеландия ввела очередные санкции против России, которые затронули 51 гражданина и 24 должностных лица, связанных со вступившими в состав РФ территориями.

Теги: новая зеландия, санкции, эрнст, шадаев



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