В Челябинске определили более 100 мест для елочных базаров

В Челябинске согласовали 101 место для размещения елочных базаров. Точки продажи начнут работать с 12 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В администрации напомнили, что за торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность, в том числе штраф в размере до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Полиция имеет право изъять продукцию у нарушителей.

Предприниматели за собственный счет должны будут утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января 2023 года. Деревья они должны будут вывезти на полигон ТБО в Полетаево.