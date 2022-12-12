12 Декабря 2022
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Политика За рубежом

Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России к встрече глав МИД в Брюсселе, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

По его словам, дискуссия глав ведомств по санкциям будет очень сложной, разногласия сохраняются, передает ТАСС.

Ранее Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против РФ, которые включают почти 200 человек и три банка. В частности, планируется запретить все транзакции Всероссийского банка развития регионов. Еврокомиссия также предложила запретить еще четыре российских телеканала. Кроме того, ЕС намерен ввести экспортные ограничения на поставки в Россию беспилотников.

Теги: ес, девятый пакет санкций, боррель



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