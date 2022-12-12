В Челябинской области в ДТП с тремя автомобилями пострадал ребенок

В Копейске Челябинской области в ДТП с тремя автомобилями пострадал семилетний ребенок, сообщили Накануне.RU в ОГИБДД города.

Авария произошла днем 11 декабря в районе дома № 20 по проспекту Победы. по предварительным данным, водитель Тойоты Королла не убедился в безопасности маневра при перестроении из среднего ряда в крайний правый, не уступил дорогу и совершил столкновение с Рено Флюенс. После этого он врезался в припаркованный Шевроле Лачетти.

В результате ДТП ребенок, который находился в Тойоте Королла, получил травмы. Он госпитализирован в медицинское учреждение.