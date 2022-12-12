12 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале мэрию поселения через суд обязали определить гарантирующего поставщика воды

В Челябинской области администрацию Парижского сельского поселения через суд обязали определить гарантирующую организацию для централизованной системы холодного водоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Организация не определена на протяжении длительного времени. В результате отсутствует контроль за состоянием работоспособности водозаборных скважин, это может привести к аварии. Главе поселения было внесено представление с требованием устранить нарушения, но меры приняты не были.

Тогда прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие администрации Парижского сельского поселения незаконным и обязать администрацию определить гарантирующую организацию для централизованной системы холодного водоснабжения. Суд иск удовлетворил.

Теги: суд, прокуратура, мэрия,



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