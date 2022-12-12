В Прикамье полицейские пресекли незаконную торговлю российским лесом

В Перми правоохранители пресекли незаконную торговлю российским лесом. Стратегически важный российский ресурс планировалось переправить в Азербайджан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с краевым УФСБ и Пермской таможней, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, была пресечена незаконная деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего незаконное декларирование и незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов – лесоматериалов в крупном размере в республику Азербайджан", - говорится в сообщении.

Всего было вывезено более 117 кубометров пиломатериалов хвойных пород.

Причиненный ущерб составил около миллиона рублей.