Из-за сильного дождя и снега улицы Москвы превратились в реки

В Москве в результате сильного дождя, который начался после снегопада, возникли подтопления в некоторых районах. За ночь местами выпало более 50% месячной нормы осадков.

12 декабря в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано 59 авиарейсов и восемь отменено, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Как сообщают "Известия", часть съезда с Алтуфьевского шоссе на МКАД оказалась затоплена более чем на 20 см.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что 12 декабря в столице прогнозируется настоящий тропический дождь. В понедельник может быть установлен новый рекорд по количеству осадков с 1960 года.

Депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева считает причиной того, что улицы в Москве превратились в реки, отсутствие либо неисправность забитой мусором ливневой канализации. "И сколько ни говоришь чиновникам об этой проблеме, ни пишешь, все бесполезно, плиточку односезонную сверху класть научились, а что под ней, никого не беспокоит. Быстрее в негодность придет, быстрее новые миллиарды на ее укладке "освоят", - написала депутат в своем Telegram-канале.