12 Декабря 2022
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Текслер назначил и.о. замминистра строительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Елену Кузнецову временно исполняющей обязанности заместителя министра – начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Исполнять полномочия Кузнецова будет до назначения нового замминистра. При этом она не освобождена от основных должностных обязанностей главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления минстроя.

Напомним, в ноябре Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Антона Астахова.

Теги: назначение, замминистра,



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