В двух национальных парках Челябинской области вырастет стоимость посещения

В Челябинской области в национальных парках Таганай" и "Зигальга" плата за посещение с 31 декабря увеличится до 200 рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарков, такое решение принято в связи с повышением федерального прожиточного минимум для трудоспособного населения.

В настоящий момент посетить нацпарки можно за 160 рублей. При этом от платы освобождаются жители Златоуста, поселка Магнитка, дети дошкольного и школьного возраста и пенсионеры.