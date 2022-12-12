В Екатеринбурге по вине пьяного водителя столкнулись четыре авто

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария произошла в минувшие выходные на улице Сыромолотова. По предварительной информации, водитель Opel Astra выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai i40 и Peugeot 301. После удара Hyundai отбросило на стоящий Toyota RAV4.

В результате пострадал 13-летний мальчик-пассажир Hyundai, которого бригадой "скорой помощи" доставили в 9 детскую больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб правого колена". 23-летняя девушка-пассажир Peugeot доставлена в 23 ГКБ с предварительным диагнозом "ушиб груди".

Сотрудниками ГИБДД установлено, что Opel управлял 34-летний мужчина со стажем вождения в 10 лет. Освидетельствование на месте установило, что он пьян. Сам водитель пояснил, что распивал спиртные напитки дома, после чего решил еще съездить в магазин.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Сейчас в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за управление автомобилем в пьяном состоянии.