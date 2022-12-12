Пушков назвал "политическим идиотом" французского генерала за слова об ударах по парадам на 9 Мая

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал "политическим идиотом" французского генерала НАТО Мишеля Яковлефф, призвавшегося наносить удары со стороны Украины по российским парадам, посвященным 9 мая.

"Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий", — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что подобные высказывания способны привести к прямому столкновению НАТО и России.

Ранее отставной французский генерал Яковлефф призвал Украину расширить географию ударов и нанести их по военному параду в Москве.