12 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: vesti.ru

Пушков назвал "политическим идиотом" французского генерала за слова об ударах по парадам на 9 Мая

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал "политическим идиотом" французского генерала НАТО Мишеля Яковлефф, призвавшегося наносить удары со стороны Украины по российским парадам, посвященным 9 мая.

"Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий", — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что подобные высказывания способны привести к прямому столкновению НАТО и России.

Ранее отставной французский генерал Яковлефф призвал Украину расширить географию ударов и нанести их по военному параду в Москве.

Теги: пушков, яковлефф, парады 9 мая



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