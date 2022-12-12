12 Декабря 2022
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Текслер назначил руководителя аппарата омбудсменов Челябинской области

Руководителем аппарата уполномоченных по правам человека, правам ребенка и защите прав предпринимателей в Челябинской области назначена Евгения Шангина. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Шангина исполняла обязанности начальника управления министерства юстиции РФ в Челябинской области. В ноябре начальником управления был назначен Андрей Потапов.

Напомним, должность стала вакантной после отставки Татьяны Осиповой. Она уволилась после обысков в офисе уполномоченных. В июне Осипову осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Ей назначен штраф в размере 60 тыс. рублей. По версии следствия, она в 2021 году получила от четырех подчиненных работников часть премий в сумме 97 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Теги: Евгения Шангина, Алексей Текслер, назначение,



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