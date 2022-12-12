Стратегически значимые предприятия России хотят защитить от иностранных инвесторов

Федеральная антимонопольная служба России предложила ужесточить наказание в случае нарушения закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые для страны компании.

ФАС хочет установить прямую норму, позволяющую изъять в доход государства все приобретенное зарубежным собственником в результате сделки, которая не согласована с профильной правительственной комиссией. В настоящее время после признания таких сделок недействительными иностранный покупатель возвращает акции продавцу.

Документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правкомиссию, сообщают "Ведомости".