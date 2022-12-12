12 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: clinical-pharmacy.ru

Стратегически значимые предприятия России хотят защитить от иностранных инвесторов

Федеральная антимонопольная служба России предложила ужесточить наказание в случае нарушения закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые для страны компании.

ФАС хочет установить прямую норму, позволяющую изъять в доход государства все приобретенное зарубежным собственником в результате сделки, которая не согласована с профильной правительственной комиссией. В настоящее время после признания таких сделок недействительными иностранный покупатель возвращает акции продавцу.

Документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правкомиссию, сообщают "Ведомости".

Теги: инвесторы, предприятия, ФАС



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