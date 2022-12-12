Борьба с иностранным влиянием: Госдума готовит новые поправки к УК и КоАП

В Госдуме подготовили новые поправки к проектам закона об изменении норм Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся деятельности иностранных агентов.

Профильный комитет по законодательству рассмотрит их 12 декабря. Поправками предлагается объединить все "иноагентские" административные составы в одну статью, а из УК убрать признак "злостности" при уклонении от обязанностей иноагента.

Как сообщил депутат от "Единой России" Анатолий Выборный, эти предложения призваны упростить работу правоприменителям.

Проекты были подготовлены членами комиссий Думы и Совета федерации по борьбе с иностранным вмешательством в связи с принятым летом законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (документ, который обобщает положения разных законов, регулирующие статус иноагента, вступил в силу 1 декабря). Первое чтение они прошли 19 октября, сообщает "Коммерсант".