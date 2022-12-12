В «Шереметьево» просят приезжать в аэропорт заранее из-за непогоды

В Москве аэропорт «Шереметьево» из-за ледяного дождя и снегопада рекомендует пассажирам прибывать на рейсы заранее.

В столичном регионе происходит выпадение обильных осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега, сказано в сообщении воздушной гавани в Telegram.

Отмечается, что текущие погодные условия будут сохраняться ближайшие сутки. "Пользуйтесь, по возможности, услугами общественного транспорта — такси, обычных и экспресс-автобусов, а также поездов "Аэроэкспресс": крайний состав сегодня ночью отправляется с Белорусского вокзала в 00.36, первый утренний поезд 12 декабря отправится в сторону аэропорта в 05.15", - следует из сообщения.