12 Декабря 2022
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Экономика За рубежом
Фото: Дальневосточное СУТ СКР

В проливе Босфор рассосалась пробка из танкеров с российской нефтью

В понедельник, 12 декабря, через Босфор пройдет единственный российский танкер, сообщило управление мореходства Турции.

Ранее Турция начала пропускать через пролив нефтеналивные танкеры с российскими углеводородами на борту, пишет Bloomberg. Сейчас из трех десятков стоявших на рейде у проливов кораблей осталась треть.

К образованию очереди привело введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС в отношении России. Корабли вынуждены были ожидать дополнительного подтверждения страховки, которую стала запрашивать турецкая сторона.

По данным источника FT в нефтяной сфере, российские страховые компании предоставили такое подтверждение турецким властям. Застрявшие суда, вероятно, являются танкерами со страховками от западных компаний. Последние не предоставляют страховки судам, перевозящим российскую нефть, купленную по цене выше $60 за баррель (установленный ЕС потолок).

Теги: босфор, танкер, нефть, страховка



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