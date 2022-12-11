Эрдоган предложил Путину вывозить через "зерновой коридор" другие виды товаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложи Владимиру Путину вывозить по так называемому "зерновому коридору" не только зерно, но и другие виды товаров. Об этом после телефонного разговора президентов сообщила пресс-служба главы Турции.

В Кремле же отметили, что "зерновая сделка" носит комплексный характер, "что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран".