Похитителю аппаратуры "самолета судного дня" не удалось обжаловать приговор

В Таганроге суд оставил без удовлетворения апелляцию на приговор местному жителю Жоре Хачунцу, осужденного в июле этого года за кражу авиационного оборудования из самолета Ил-80, также известного как "самолет судного дня".

Приговор был вынесен в конце июля. Хачунца приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск Минобороны России на сумму 2,7 миллиона рублей. Прокурор просил для мужчины 4,5 года колонии.

В августе защита Хачунца обжаловала приговор. Сам он не признал вину.

Кража произошла в декабре 2020 года на аэродроме в Ростовской области. Вор вскрыл грузовой люк самолета и украл аппаратуру. В январе 2021 года его задержали.