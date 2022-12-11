Отменять праздник неправильно, потому что жизнь продолжается – губернатор Белгородской области

В Белгородской области хоть и скромно, но все равно отметят Новый год. Так, 17 декабря на Соборной площади Белгорода Дед Мороз зажжет новогоднюю елку.

"Иногда слышу, что в Белгородской области не самая простая ситуация, давайте все отменим, не будем отмечать новогодние праздники. Я думаю, что это неправильно, потому что жизнь продолжается, поводы для радости должны быть. Мы отменили все закупки, муниципальные и областные, которые планировали по приобретению новых элементов оформления населённых пунктов. Мы оставили то, что было приобретено в предыдущие годы, затраты сократили, но отменять праздник, я думаю, что это неправильно", - заявил в соцсети "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Дети должны радоваться, должны радоваться взрослые. И хочу пожелать главного - чтобы победа в будущем наступающем году пришла, чтобы мы все вернулись к мирному счастливому развитию нашей страны. Уверен, что так и будет", - добавил глава региона.