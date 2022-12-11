Экс-президент России Медведев назвал Европу и США "присягнувшими нацистам местами"

Экс-президент России, ныне – зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Европу, Северную Америку, Японию, Австралию, Новую Зеландию и "целый ряд других мест" "присягнувшими современным нацистам".

"Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии", - написал Медведев в своем Telegram-аккаунте.

Он заявил о наращивании Россией производства "наиболее мощных средств поражения" из-за широкой географии "врагов".