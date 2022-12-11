В Москве в подъезде жилого дома оставили новорожденную

В Москве на лестничной клетке первого этажа жилого дома на Паромная жильцом дома обнаружен новорожденный ребенок – девочка примерно семи дней от рождения. Новорождённая завернута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, она госпитализирована в медицинское учреждение.