В Москве в подъезде жилого дома оставили новорожденную
В Москве на лестничной клетке первого этажа жилого дома на Паромная жильцом дома обнаружен новорожденный ребенок – девочка примерно семи дней от рождения. Новорождённая завернута в одеяло, видимых телесных повреждений нет, в настоящее время малышке оказывается медицинская помощь, она госпитализирована в медицинское учреждение.
Личность матери ребёнка установлена. Предварительно это ранее судимая за оставление своего ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ) женщина 1981 г.р., сообщает прокуратура Москвы. Ее ищут.
Вскоре может быть возбуждено уголовное дело.