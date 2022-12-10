В Мелитополе сработала система ПВО, раздались пять взрывов

Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем в Запорожской области. Уточняется, что около 20.40 (по московскому времени) в городе раздалось порядка пяти взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная, пишет РИА Новости.

Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможной атаки.