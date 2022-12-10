Глава Ямала подвел итоги "прямой линии"

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подвел итоги "прямой линии", которая состоялась сегодня. Основные тезисы состоявшейся беседы он привел в своем Telegram-канале.

Следующий год на Ямале будет Годом знаний. В стране 2023 г. президент объявил Годом педагога и наставника. Власти Ямала решили расширить это направление максимально.

"Поддержку получат и школьники, и преподаватели, и воспитатели. У нас сильный педагогический состав и много талантливых учеников и студентов – есть для кого стараться", - написал Артюхов.

С 1 января власти начнут компенсировать аренду жилья студентам КМНС, которые окончили колледж и получили востребованные на Ямале профессии. Список большой – слесари, монтажники, электрики и другие.

"В течение трёх лет будем возмещать им по 25 тыс. руб. в месяц. Это будет хорошим подспорьем для ребят, которые приезжают учиться из наших небольших посёлков", - написал Артюхов.

Скорректируют маршруты для детского отдыха.

"Чтобы родители не беспокоились о безопасности детей, будем вместе принимать решение по логистике. Сделаем акцент на Краснодар и Ставрополье – там отличные лагеря. Новый пассажирский терминал в Новом Уренгое – наш знаковый проект. Знаю, как его ждут ямальцы. Первый рейс из него полетит уже совсем скоро – прямо перед Новым Годом", - написал Артюхов.