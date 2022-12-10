Рассекречено личное дело Юрия Гагарина

Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина было рассекречено в сентябре 2022 г, следует из материалов журнала "Русский космос" (издание Роскосмоса).

"В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям", - говорится в журнале.

Уточняется, что "Личное дело" заводилось в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу. Документ хранился в отделе кадров предприятия под грифом "для служебного пользования" и не был доступен даже самому работнику, пишет РИА Новости. Для военнослужащих "Личное дело" заводилось на курсанта при поступлении в военное училище и передавалось из одной воинской части в другую при смене места службы. После ухода офицера в запас документ нужно было сдать в архив Минобороны. В качестве исключения после гибели легендарного космонавта его личное дело оставили в архиве Центра подготовки космонавтов.

В то же время, авторы публикации отмечают, что многие факты биографии первого космонавта планеты широко известны, однако Личное дело раскрывает некоторые подробности, которым не уделялось много внимания. В качестве примера приводятся даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов – декабрь 1949 г. и июнь 1960 г.

Также приводятся данные о его обучении сначала в Аэроклубе, потом в авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а затем и прохождении подготовки в военной части №26266 (Центр подготовки космонавтов). Кроме того, рассекречена информация о семейном положении, наградах. Помимо этого, указано, что Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу, а также то, что будущий космонавт не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за того, что у его родителей было "недостаточное материальное состояние".

"Как сложилась бы судьба Юры Гагарина, если бы на Смоленщине в 1949 г. не случился голод, вынудивший его бросить школу в 15 лет, уехать из дома и поступить в училище с гособеспечением, история уже не узнает", - говорится в журнале Роскосмоса.