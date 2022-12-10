В Москве потушен пожар в усадьбе, где обрушились 40 "квадратов" межэтажных перекрытий

Пожарные справились с возгоранием в усадьбе, расположенной в Москве по адресу малый Знаменский переулок, дом 3/5, строение 4.

О том, что пожар потушен, стало известно в 10.16. До этого, в 9.12, огонь локализовали, сообщает ГУ МЧС по Москве.

О возгорании спасателям сообщили в 6.43. Как оказалось, горело межэтажное перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади около 50 "квадратов". Площадь обрушения составила около 40 кв. м.