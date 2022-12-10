В Новосибирске проверят, из-за чего умерла трехмесячная девочка с пороком сердца

В Новосибирской области трехмесячная девочка с пороком сердца скончалась в районной больнице.

Председатель СК России дал поручение врио главы новосибирского областного управления СКР Виталию Зарипову представить доклад об обстоятельствах, установленных в рамках проверки по факту смерти ребенка, и поставил результаты проверки на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает СКР.

В СМИ сообщается, что девочке была оформлена инвалидность и поданы документы для квоты на вторую операцию. Как утверждает мама ребенка, возникла путаница с документами, из-за чего вторая операция была перенесена.