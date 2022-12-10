Из Новосибирска из Омска после долгой задержки улетят на Пхукет и в Санкт-Петербург сотни пассажиров

Прокуратура начала проверки обстоятельств задержки вылетов самолетов из аэропортах Новосибирска и Омска.

Из аэропорта Новосибирска минимум на 13 часов позже, чем было запланировано, улетит в Пхукет (Тайланд) борт Azur air. Самолет должен был взмыть в небо в 2.50 10 декабря, однако по инициативе авиакомпании вылет задержан минимум на 13 часов. Полета ждут 322 пассажира, 40 из которых – дети.

Из Омска на восемь часов позже собирается вылететь в Санкт-Петербург самолет авиакомпании Norswind airlines. Самолет должен был улететь в 8.35, однако старт полета перенесен на 16.40.