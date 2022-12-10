Уникальную икону подарил Фонд святой Екатерины самому щедрому благотворителю Екатерининской Ассамблеи–2022

На прошедшем накануне благотворительном вечере Екатерининской Ассамблеи было собрано 108,5 млн рублей. Этих средств хватит на реализацию пяти проектов.

Один из проектов предполагает оснащение перинатального центра ГКБ №3 в Макеевке в ДНР. На собранные в ходе ассамблеи средства для центра будет закуплено новое оборудование для выхаживания новорожденных с экстремальной низкой массой тела и иными патологиями. Благополучатель – благотворительный фонд «ВЕРЬ И ЖИВИ!».

Вторым стал проект «Шагаю сам», благополучатель - школа-интернат №17 в Екатеринбурге, где учатся по адаптированным основным общеобразовательным программам дети с ДЦП.

Третий проект – фонд «Хочу Ходить», задача которого помочь в протезировании конечностей ребят из Свердловской области. Собранных средств в этом году хватит на протезирование 20 детей и проведение медико-физической реабилитации.

Четвертый – проект «Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь». Благополучатель – Арамильская городская больница. Здание патронажной службы, которая обслуживает большую территорию Свердловской области, в числе часть Екатеринбурга, нуждается в капитальном ремонте. Средства направят на перепланировку помещений, реконструкцию, замену вентиляции, инженерных сетей и дооснащение медицинским оборудованием.

И пятый проект - «Диагностика онкозаболеваний здесь и сейчас». Благополучатель – Центральная городская клиническая больница №3 в Екатеринбурге. В лабораторию Центра амбулаторной онкологической помощи закупят оборудование, что позволит увеличить спектр проводимых исследований и повысить количество и качество. Соответственно, большее количество пациентов получит своевременное лечение.

По итогам вечера Фонд святой Екатерины подарил уникальную ювелирную икону небесной покровительницы Екатеринбурга Андрею Симановскому как самому щедрому благотворителю этой ассамблеи.

Икона святой Екатерины была изготовлена искусными художниками и ювелирами России в старинной почти утраченной византийской технике горячей эмали – финифть – в единственном экземпляре. Художественное изображение изыскано и лаконично. Икону обрамляет серебряный оклад, который служит ей сокровенным покровом. Оклад украшен ажурными чеканными растительными элементами, которые олицетворяют райский сад. Жемчужная россыпь придает изделию торжественность и органично дополняет образ святой Екатерины.

Напомним, суть проекта Екатерининской Ассамблеи в том, что на ежегодном благотворительном вечере проходит аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Собранные средства идут на реализацию благотворительных проектов.