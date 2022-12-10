В центре Москвы загорелась усадьба, пострадал пожарный

В центре Москвы, рядом с ГМИИ имени Пушкина, загорелась усадьба. Пострадал пожарный.

Горит здание усадебного комплекса конца XVII века в Малом Знаменском переулке, пишут "Известия". В МЧС информацию подтвердили. Площадь возгорания – 10 "квадратов".

"В двухэтажном здании старой постройки происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком", - цитирует издание спасателей.

Пожарный пострадал при тушении огня в усадьбе, его передали врачам, сообщили РИА Новости в экстренных службах.