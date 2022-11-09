Минздрав Херсонской области: в ДТП со Стремоусовым пострадали два человека

В ДТП, в котором погиб заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, есть еще несколько пострадавших. Об этом сообщил минздрав региона в Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что Кирилл Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трех машин. Кирилл Стремоусов погиб, еще два участника ДТП пострадали.

"К сожалению, врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав Херсонской области приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, врачи окажут им все необходимое лечение", - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.