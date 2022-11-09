Кирилл Стремоусов мог погибнуть по вине водителя грузовика, совершившего опасный манёвр

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что виновником ДТП, в котором погиб заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный манёвр, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Бронированную машину просто разорвало - капсулу оторвало от шасси. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было", - говорится в сообщении.

Он также опубликовал фото с места ДТП.

Напомним, семье погибшего заместителя врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова будет оказана вся необходимая поддержка.