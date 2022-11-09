09 Ноября 2022
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Фото: t.me/Stremousov_Kirill

Кирилл Стремоусов мог погибнуть по вине водителя грузовика, совершившего опасный манёвр

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что виновником ДТП, в котором погиб заместитель врио главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный манёвр, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Бронированную машину просто разорвало - капсулу оторвало от шасси. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было", - говорится в сообщении.

Он также опубликовал фото с места ДТП.

ДТП с Кириллом Стремоусовым(2022)|Фото: t.me/vrogov

Напомним, семье погибшего заместителя врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова будет оказана вся необходимая поддержка.

Теги: кирилл стремоусов, водитель грузовика, дтп



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Развитие сюжета:

Ранее 09.11.2022 20:58 Мск Минздрав Херсонской области: в ДТП со Стремоусовым пострадали два человека

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Ранее 09.11.2022 16:37 Мск Семье Стремоусова будет оказана вся необходимая поддержка – глава Крыма


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