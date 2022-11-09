09 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Пригожин: тяжелое решение Суровикина об отводе войск в Херсонской области спасет жизни солдат

Решение генерала армии Сергея Суровикина отвести войска за Днепр непростое, но говорит о том, что командование готово нести ответственность за жизнь бойцов. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

«Решение, принятое Суровикиным, непростое, но он поступил как мужчина, не боящийся ответственности. Сделал это организованно, без страха взяв на себя всю полноту принятия решений», – подчеркнул бизнесмен.

По мнению Пригожина, вывод войск с минимальными потерями является заслугой Суровикина, которая демонстрирует его личные качества. Бизнесмен подчеркнул, что Суровикин отчетливо понимал, что будет происходить в октябре-ноябре и отдает себе отчет в том, какие шаги необходимо предпринять в будущем.

«Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками», - отметил предприниматель.

Поводя итог, Евгений Пригожин призвал не поддаваться панике, а провести работу над ошибками.

Теги: евгений пригожин, херсон, суровикин, днепр, отвод войск



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