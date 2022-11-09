09 Ноября 2022
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Фото: Миноброны РФ

Кадыров прокомментировал отвод войск из Херсона: "Суровикин поступил как настоящий боевой генерал"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина о выводе войск из Херсона, передает корреспондент Накануне.RU.

Кадыров заявил, что этим решением Суровикин "спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении" и сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат.

"Херсон - очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно - эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке. Так что не надо говорить о "сдаче" Херсона. "Сдают" вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию - удобную, безопасную. О том, что Херсон - тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации. Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает. Поэтому считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее", - сообщил Кадыров.

Напомним, эвакуация Херсонской области была завершена два дня назад. Областные власти объявили, что с правого берега Днепра ушел последний теплоход, теперь оставшиеся в правобережном Херсоне граждане будут эвакуироваться своими силами. Прекращена работа понтонной переправы через Днепр, а также централизованная перевозка людей через реку. При этом продолжат движение между двумя сторонами Днепра грузовые судна – с продовольствием и медикаментами.

Добавим, что сегодня в ДТП погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Теги: Херсон, отвод войск, Суровикин, перегруппировка, Кадыров, спецоперация



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