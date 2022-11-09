Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны в Ереване 23 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

По данным правительства Армении, также обсуждались вопросы связанные с повесткой визита президента РФ в Армению намеченном на 22 ноября